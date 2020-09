Calcio, a sorpresa il San Teodoro resta in Promozione?

Il sindaco non avrebbe ancora inoltrato alla FIGC la formale rinuncia al campionato di Promozione.

Colpo di scena a San Teodoro. Dopo l’annuncio dell’iscrizione al campionato di Promozione e il successivo annuncio di rinuncia alla categoria con conseguente retrocessione alla Terza Categoria, il Sindaco non avrebbe ancora inoltrato alla FIGC la rinuncia formale al campionato di Promozione.

Per l’iscrizione al campionato di Terza Categoria ci sarebbe ancora tempo fino al quindici settembre, ma probabilmente nella giornata di domani il Comitato Regionale della LND-FIGC ufficializzerà il calendario dei campionati regionali. Con l’attuale situazione, il San Teodoro comparirà ufficialmente tra le squadre che parteciperanno al campionato di Promozione, rendendo, di fatto, impossibile l’iscrizione alla Terza Categoria. Un pasticcio? Visti i retroscena, l’iscrizione già effettuata al campionato di Promozione dovrebbe essere diventata l’opzione definitiva.

Avevamo percepito che, nonostante l’apparente fermezza dell’amministrazione comunale e della dirigenza della squadra, pareva esserci ancora margine per un ripensamento nel caso in cui fosse arrivato un supporto esterno.

Con l’amministrazione comunale di San Teodoro a fine mandato, probabilmente la scelta di una retrocessione in Terza Categoria avrebbe avuto conseguenze negative per l’imminente campagna elettorale, effetto che d’altro canto potrebbe avere anche lo stanziamento di eccessivi fondi comunali per una squadra all’altezza del Campionato di Promozione, della gloriosa U.S. e della comunità di San Teodoro. Da qui l’esigenza di un supporto da parte della cittadinanza.

La presenza del presidente del Comitato Regionale della LND Gianni Cadoni e del dirigente regionale gallurese della LND Gian Paolo Pinna alla riunione svolta la settimana scorsa nella sede del Consiglio Comunale di San Teodoro ha infuso nell’ambiente maggiore fiducia, suscitando l’interessamento di alcuni imprenditori locali. In particolare, nelle ultime ore si sarebbe svolta una riunione tra esponenti dell’amministrazione e una ricca imprenditrice locale, incontro che dovrebbe avere un seguito con una nuova riunione questo venerdì, dunque col calendario della Promozione ormai ufficializzato e l’opzione Terza Categoria sfumata di conseguenza. In comune si sta facendo strada con forza anche il nome di Alessandro Sassu come ipotetico prossimo allenatore della prima squadra.

Le incognite sono tante, ma tutti gli indizi e soprattutto i tempi ormai strettissimi fanno pensare che tra una ventina di giorni il San Teodoro prenderà parte alla prima partita stagionale del campionato di Promozione, con una squadra tutta da costruire e conseguenti spese da onorare. Per finanziare l’U.S. San Teodoro l’amministrazione comunale dal 2015 al 2019 avrebbe stanziato una cifra vicina ai 450.000 euro, una media di quasi 90.000 euro per stagione, cifra che approssimativamente dovrebbe garantire una salvezza comoda in Promozione e che anche quest’anno potrebbe essere necessaria per costruire una squadra che non ripeta il campionato di basso livello della scorsa stagione.

