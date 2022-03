Il contributo a Loiri Porto San Paolo.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha pubblicato il Bando destinato alle attività economiche, artigianali e commerciali per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto quale ristoro per la perdita di fatturato derivante dall’ epidemia da Covid-19.

Le somme destinate a tale intervento sono di 37.737 euro, come sostegno alle Micro e Piccole imprese operanti nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Una misura importante che in un momento di crisi come quello post pandemico, ha il duplice obbiettivo di sostenere e incoraggiare le piccole realtà del territorio, ristorando le perdite subite. La presentazione delle domande e dei documenti dovrà pervenire entro e non oltre il primo aprile 2022.

Le risorse saranno assegnate a seguito di una graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti dal Bando. Per conoscere tutti i requisiti e le modalità di presentazione della domanda è necessario consultare il bando pubblicato sul sito del Comune di Loiri Porto San Paolo.