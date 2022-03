Turismo e lavoro, ad Arzachena la crisi con i russi mette a rischio l’economia

L’incontro ad Arzachena.

Ieri ad Arzachena è stato ospitato l’incontro con il Tavolo delle associazioni Gallura per manifestare il clima di preoccupazione in relazione agli effetti diretti e indiretti che la crisi scatenata dal conflitto tra Russia e Ucraina sta provocando anche nel tessuto economico sociale locale, in particolar modo nel comparto del turismo.

In primo luogo, il messaggio lanciato durante l’incontro è di ferma condanna alla guerra e di assoluta vicinanza e solidarietà ai popoli assediati dell’Ucraina. Subito dopo, il tavolo ha commentato i dati sulle prime ripercussioni rilevate dalle aziende e dai lavoratori in termini di licenziamenti, di contratti congelati, di ordinativi o interi cantieri sospesi, ma anche di prenotazioni alberghiere di stranieri nettamente rallentate. Un documento di sintesi sottoscritto dai componenti verrà inviato a Roma e a Cagliari.