Le nuove isole ecologiche a Vaccileddi e Porto San Paolo.

Arrivano 2 nuove isole ecologiche a Vaccileddi e Porto San Paolo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Lai, con un investimento di 60mila euro le ha fatte installare nelle due località ad alto flusso turistico. Le nuove postazioni permetteranno la raccolta differenziata e contrasteranno l’abbandono dei rifiuti.

I nuovi ecobox, automatizzati e alimentati con energia solare ed elettrica, sostituiscono la vecchia isola ecologica mobile operativa solo durante l’estate per 5 ore al giorno. Infatti, saranno attive 12 mesi all’anno, soddisfando anche le esigenze dei residenti.

Per conferire i rifiuti basta usare il codice fiscale o la tessera sanitaria. Essendo videosorvegliati rappresentano un deterrente contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Grazie ai provvedimenti per i rifiuti, il comune di Loiri Porto San Paolo ha raggiunto l’obiettivo del 75% per raccolta differenziata, conseguendo nel 2018 l’attestato di comune riciclone rilasciato da Legambiente.