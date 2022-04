I lavori al campo Zichina di La Maddalena.

Procedono spediti i lavori nel campo da calcio appena intitolato a Salvatore Zichina, ex giocatore dell’Ilva che ha segnato la storia della squadra. L’impianto sportivo si sta preparando al Talent Trophy, che si terrà dal 16 al 18 aprile tra il comune isolano, Santa Teresa di Gallura, Palau e Luogosanto.

Per gli interventi, si sono resi disponibili dei volontari dell’Ilva, alcune ditte, la Marina militare e gli operai del Comune. Recentemente sono stati completati i lavori di riqualificazione del verde nell’area prospiciente agli spogliatoi con la posa di un manto d’erba naturale e la realizzazione di una corsia per il corretto posizionamento dei mezzi di soccorso. “Sono molto orgogliosa di far parte di questo progetto -commenta Milena Orrù- come maggioranza siamo pronti ad affrontare questa grande sfida che porterà lustro alla nostra città”.