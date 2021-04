Il calendario per le vaccinazioni.

Continuano le vaccinazioni anche a Loiri Porto san Paolo dove saranno interessate dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca le persone nate tra il 1942 e il 1951 (70-79 anni).

Potranno accedere alla campagna i soli residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo e i soggetti domiciliati, che siano proprietari di immobili o che abbiano fatto la scelta del Medico di Medicina Generale presso l’Ats.

Per poter accedere alla vaccinazione è assolutamente necessario l’assenso del proprio medico curante e la compilazione del consenso informato, scaricabile dal sito internet del Comune. Il modello può essere reperito tutti i giorni presso la sede del Comune in Via Dante 28 a Loiri dalle 9 alle 14, presso la delegazione Comunale in Via P. Nenni a Porto San Paolo dalle 9.00 alle 14 oppure presso l’ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale.

La somministrazione della prima dose è prevista per i giorni venerdì 16 aprile (Loiri) e sabato 17 aprile (Porto San Paolo) nelle palestre comunali site nei rispettivi plessi scolastici.

