La vaccinazione degli over70 a San Teodoro.

A San Teodoro mercoledì 14 e giovedì 15 aprile ripartono le vaccinazioni. ”Sono felice di potervi comunicare che, in attuazione del Piano Strategico Nazionale dei Vaccini, in accordo con l’ATS, possiamo fare partire la Campagna Vaccinale nel nostro Comune”, afferma la sindaca Rita Deretta.

La categoria interessata sarà quella dei soggetti nati tra il 1942 e il 1951 alla quale verrà somministrato il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca. Potranno accedere alla campagna i soli residenti nel comune di San Teodoro e i soggetti domiciliati che abbiano fatto la scelta del medico di base presso l’ATS. I domiciliati dovranno, inoltre, far pervenire la richiesta di iscrizione alle liste vaccinali entro il giorno 12 aprile mediante comunicazione all’indirizzo comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it.

Per poter accedere alla vaccinazione 𝐞̀ 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞, la tessera sanitaria e la compilazione del modello di consenso reperibile presso il servizio di portierato del Comune in Via Grazia Deledda a partire da lunedì 12 aprile. La somministrazione del vaccino si terrà presso la sede dell’I.Ci.Mar sita in Località Niuloni secondo il calendario predisposto.

”In occasione dell’attivazione della suddetta Campagna Vaccinale, vi informo che sono state attivate le Liste di Attesa previste per la somministrazione delle dosi di vaccino residue a fine giornata e non conservabili per i soli soggetti nati tra il 1952 e il 1961, inviando una mail all’indirizzo comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it, avendo cura di indicare i dati anagrafici completi, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza e un contatto telefonico”, conclude la prima cittadina.

