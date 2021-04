Locale sanzionato a Olbia.

Quando gli agenti della polizia locale di Olbia sono arrivati, questo pomeriggio intorno alle 17, hanno trovato il bar aperto e affollato di clienti. Per questo motivo non hanno potuto far altro che mettere mano al blocchetto dei verbali e sanzionare il gestore del locale.

Il bar incriminato è quello vicino ai passaggi a livelli di Olbia, non nuovo a sanzioni per mancato rispetto della violazione delle norme anticovid. L’ultima risale giusto a qualche mese fa. All’interno del bar erano stati riscontrati degli assembramenti. Anche oggi dentro il pubblico esercizio c’erano parecchie persone, alcune anche forse troppo alticce. Non è dato sapere se sarà disposta anche la chiusura del locale, come misura accessoria, che valuterà la prefettura di Sassari.

