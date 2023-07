Grande attesa a Loiri per la sagra di li Cjusoni, con tanta musica

L’evento più atteso e dedicato a li Cjusoni a Loiri.

Martedì 1 agosto a Loiri presso la piazza San Nicola si terrà la I sagra di li “CJUSONI”. La prima sagra di paese, che si terrà martedì 1 agosto 2023 a partire dalle ore 20.30 presso la piazza San Nicola, antistante la chiesa di San Nicola di Bari a Loiri .

L’idea nasce dalla tradizione gallurese del 1 agosto, giornata in cui tutte le famiglie preparavano i tipici gnocchi fatti in casa, per celebrare il termine del periodo di mietitura del grano. La serata a suon di Cjusoni sarà accompagnata dalle fisarmoniche dei musicisti locali Simone Melino, Danilo Putzu, Andrea Molino e Mirko Putzu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui