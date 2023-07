Apre il cantiere Valdettaro Group a Olbia.

Il Gruppo Valdettaro, azienda con una decennale esperienza nel settore nautico, inaugura ufficialmente il suo nuovo cantiere navale per mega yacht a Olbia. Dopo il successo del porto turistico della Marina del Fezzano con le sue strutture ricettive di alta qualità, e dei cantieri navali Valdettaro e Canaletti, che si sono affermati come punti di riferimento per l’alto Tirreno, il Gruppo Valdettaro sceglie la Gallura e Olbia per il suo polo navale dedicato ai Mega Yacht con un progetto ambizioso che ha richiesto un investimento di oltre 10 milioni di euro.

Il cantiere di Cala Saccaia è stato progettato con attenzione e con la ricerca dei più alti standard di qualità e sicurezza, dotato delle più moderne tecnologie, si estende per circa 60mila metri quadri tra piazzale e capannoni, con due travel lift e un carrellone fino a 100 tonnellate. Già Service Point Baglietto per la Sardegna e la Corsica dopo un solo anno di attività, rappresenta per il Gruppo un significativo passo nel settore della nautica di lusso.

Il dottor Ugo Vanelo, amministratore delegato, ha scelto la Sardegna non solo per la sua bellezza paesaggistica e il prestigio nel mondo nautico, ma anche per la sua posizione strategica che permette un facile accesso ai mercati internazionali. L’evento di apertura, che avverrà questa sera, vedrà la partecipazione di importanti personalità della nautica e rappresentanti istituzionali. Sarà un’occasione per celebrare il successo e il futuro promettente dell’azienda che da 40 anni porta avanti la sua tradizione di eccellenza e innovazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui