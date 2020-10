La situazione coronavirus a Luogosanto.

Restano sempre due i casi di coronavirus a Luogosanto. Negli ultimi giorni si è registrato una guarigione e un nuovo caso positivo. A darne notizia è stato il sindaco Agostino Pirredda, che da circa dieci giorni si trova a casa in isolamento cautelativo.

Il sindaco poi ha lanciato un appello ai cittadini per andare a votare e scongiurare il rischio dell’arrivo di un commissario. Oltre al quorum infatti a Luogosanto i cittadini positivi al coronavirus e quelli in isolamento, come lo stesso sindaco non potranno votare. La normativa attuale ne vieta l’esercizio ai malati di coronavirus o comunque alle persone in isolamento che abitano nei centri sprovvisti di una struttura anti Covid. Per Pirredda, unico candidato, alle elezioni il nemico è uno solo: il raggiungimento del quorum.

