Le dichiarazioni del sindaco di Luogosanto.

Sospetto caso di coronavirus a Luogosanto dove un candidato della lista “Tutti uniti per Luogosanto” è risultato positivo a un test in una struttura non covenzionata. Nell’attesa di un riscontro ufficiale da parte anche il sindaco Agostino Pirredda, dopo aver sentito l’Ats, è stato messo in isolamento cautelativo.

Al momento non ho a disposizione comunicazioni ufficiali dal Servizio di Igiene Pubblica in quanto il test non è stato eseguito presso una struttura convenzionata – commenta il primo cittadino – . Pertanto per darne l’ufficialità dovremo attendere il risultato del tampone che verrà effettuato nelle prossime ore da Ats. “Io e stesso e il candidato che ha eseguito il test stiamo tutti bene, ma è il caso di muoversi con cautela”.

(Visited 252 times, 252 visits today)