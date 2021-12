I lavori a Luogosanto.

Proseguono a Luogosanto i lavori per la messa in sicurezza del paese dal rischio idrogeologico. Dopo la pulizia del rio Baldu, la cui opera è stata finanziata per 50mila euro e aggiudicata nel mese di novembre, per l’eliminazione di vegetazione e detriti dal fiume, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Agostino Pirredda, ora pensa al rischio frane.

L’intervento ha riguardato il consolidamento del costone a valle di Monte Giovanni, che durante le forti piogge ha rischiato di cedere. I lavori sono in corso e prevedono la posa di una rete sulle rocce che si trovano a ridosso della strada.