Aveva tentato di rapinare l’osteria Al Solito Posto di Olbia.

E’ stato condannato per tentata rapina aggravata il 30enne che, nel giugno del 2020, era entrato con un grosso coltello nell’osteria Al Solito Posto di via Aldo Moro a Olbia. Mirko Piras, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Il giudice, accogliendo le richieste del suo difensore, lo ha rimesso in libertà con obbligo di presentarsi alla polizia.

Quella sera, poco dopo mezzanotte, il ragazzo, con un cappuccio che gli copriva parzialmente il viso, era entrato nel locale e tirando fuori un coltellaccio, intimando che gli venisse consegnato l’incasso. Una situazione talmente inaspettata che per alcuni secondi il titolare ha creduto che fosse uno scherzo.

Chi ha capito che non si trattava di uno scherzo è stato, invece, uno dei due clienti, ancora sulla porta, che, senza pensarci due volte, è saltato di spalle verso il malintenzionato, gli ha afferrato le mani e l’ha tenuto bloccato con il ginocchio sulla schiena. Da lì a poco poi è arrivato in soccorso un carabiniere, che passava in zona, e gli altri rinforzi, che hanno arrestato il ragazzo per tentata rapina.