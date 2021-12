Nuovi parcheggi per disabili a La Maddalena.

La Maddalena sempre più inclusiva, con la realizzazione di nuovi stalli per diversamente abili. Sono 4 i primi parcheggi realizzati in vari punti del comune, da parte dell’attuale amministrazione comunale.

I lavori sono iniziati in questi giorni e in seguito saranno realizzati altri parcheggi riservati alle persone con ridotta mobilità. ”Gli uffici stanno seguendo un cronoprogramma ben definito – afferma il delegato alle manutenzioni Luca Falchi – per ultimarli nel più breve tempo possibile”.