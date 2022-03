Gli interventi nelle strade di Luras.

Le strade e le aree verdi delle strade rurali di Luras tornano preventivamente puliti contro il rischio dei roghi estivi. In questi giorni sono in corso alcuni interventi, effettuati dagli operai di Forestas, per la sistemazione delle aree del comune invase dalle erbacce e dall’incuria.

Le zone interessate dai lavori di decespugliamento sono quelle di Su Monte Tundu, Campos, Sa Pedra Niedda, Sas Cuccos. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi mesi, seguiti dal vicesindaco Gianni Cabras e sarà finalizzato a prevenire l’odioso fenomeno degli incendi boschivi e rendere il paese più accogliente per il turismo.