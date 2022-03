La truffa sui social minaccia l’olbiese Jessica Mazzoli.

Una truffa corre sui social e ruba l’account del malcapitato in cambio di 1000 euro promessi. A denunciarla la ex di Morgan, Jessica Mazzoli, che fortunatamente non è finita vittima del raggiro. La cantante di Olbia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato una serie di storie che svelano il profilo del truffatore e le tecniche per impossessarsi degli account.

“Segnalate questo profilo che tenta ripetutamente di rubare la mia identità”, ha scritto la Mazzoli, avvisando anche i suoi followers. Stando agli screenshot pubblicati nelle sue storie, il profilo risalirebbe a una persona di Olbia. La ex di Morgan ha messo in guardia i fan, spiegando come il truffatore riesce a rubare l’account delle vittime. “Ti chiede di inserire una mail temporalmente, sostituendo la tua dice che tu avrai mille euro in regalo. A chi ci casca gli fotte il profilo”, ha spiegato Jessica.

La cantante di Olbia ha dimostrato il tutto pubblicando la conversazione privata tra l’olbiese e il profilo citato, che porta il nome di alessia.fedeli. Il contatto ha scritto privatamente alla cantante. “Ehi, se mille euro ti sono stati inviati gratuitamente senza che tu paghi soldi, come li spenderai?”. “Adesso entrerò nel portale deep con la polizia e la finirai di hackerarmi il profilo”, ha risposto Mazzoli. Ma il truffatore non si è arreso e ha tempestivamente creato un altro account. “Vai a farti f*ttere, pezzo di m*rda”, ha risposto l’ex gieffina, che non è riuscita a liberarsi del misterioso hacker. Così la giovane ha pubblicato tutto sul suo profilo, chiedendo ai suoi fan di aiutarla a segnalarli.