Meteo Olbia 21 luglio, afa e caldo in Gallura

Le previsioni meteo per martedì 21 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per martedì 21 luglio a Olbia prosegue la lunga fase di stabilità atmosferica che sta interessando la Gallura. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, nessuna precipitazione e temperature ancora elevate sia lungo la costa sia nelle aree interne. L’anticiclone africano continua infatti a mantenere condizioni pienamente estive su tutto il nord-est della Sardegna.

Il bollettino della Protezione civile regionale conferma che il caldo continuerà anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne della Gallura le massime saranno elevate, mentre lungo la fascia costiera il mare contribuirà soltanto in parte a mitigare la sensazione di afa durante le ore più calde.

Luglio nel pieno della stagione turistica

Il meteo a Olbia accompagnerà una delle settimane più intense dell’estate. Porto, aeroporto e collegamenti marittimi continuano a registrare un forte movimento di arrivi e partenze, mentre le località turistiche della Gallura sono ormai vicine al tutto esaurito. Il bel tempo favorirà escursioni in barca, visite all’arcipelago di La Maddalena, giornate dedicate alla vela e alle immersioni, oltre alle passeggiate serali nei centri turistici dopo il tramonto.

Proprio nelle ore serali il clima resterà più gradevole, mentre durante il giorno sarà consigliabile limitare le attività più faticose nelle aree interne, dove il caldo si farà sentire con maggiore intensità. I venti resteranno deboli e non sono previsti fenomeni di rilievo. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata stabile e soleggiata, ma ancora condizionata dall’ondata di calore che continua a interessare tutta la Sardegna.

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