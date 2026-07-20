Perde il cane a La Maddalena, ansia in vacanza per l’attore Alberto Rossi

Alberto Rossi, attore di ”Un posto al sole” perde il suo cagnolino a La Maddalena.

Momenti di apprensione in vacanza a La Maddalena per l’attore Alberto Rossi, conosciuto per il ruolo del giornalista Michele Saviani nella soap “Un posto al sole”. L’artista, che stava trascorrendo una gita a Caprera, ha perso il suo cagnolino Ares, un barboncino marrone. L’attore, attraverso una storia su Instagram, ha raccontato che il cane si è spaventato ed è corso via.

L’appello.

Da un’ora non si trova più e, disperato, ha chiesto l’aiuto di tutti. “È scappato nella zona subito dopo il ponte di Caprera – racconta Alberto Rossi -, è un’emergenza. Si è spaventato per una bicicletta. Io lo sto chiamando ma deve essere impaurito in mezzo alle frasche e non risponde. Tra un po’ è buio e ho bisogno di una mano, vi prego. È un barboncino, si chiama Ares”. L’attore ha condiviso anche la fotografia che ritrae il barboncino che però al momento della scomparsa indossa una pettorina nera. Da circa un’ora l’attore non ha dato alcun aggiornamento sul ritrovamento del suo cucciolo, facendo restare col fiato sospeso i suoi fan.

Momenti drammatici.

Un momento drammatico che ha rovinato le vacanze all’artista, che ha scelto la bellissima isola dell’arcipelago di La Maddalena per trascorrere giorni lontani dal set della famosa serie tv della Rai dove è amato dai suoi fan per il ruolo di Saviani.

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