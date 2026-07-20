Malore fatale: tragedia a La Maddalena, la vittima è molto nota

Il signor Franco muore a causa di un malore fatale a La Maddalena.

Una tragedia, questo pomeriggio, ha colpito la città di La Maddalena, dove un uomo è morto in seguito a un malore. La vittima, di nome Franco Geromino, è molto conosciuta nel paese, storico edicolante di Due Strade.

Inutili sono stati i soccorsi sul posto, con anche un elicottero del 118. L’uomo era ormai deceduto. Pare che la causa del decesso sia legata a un infarto. La città è rimasta sconvolta per la tragica fine di un cittadino molto stimato e conosciuto.

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