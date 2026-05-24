Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 25 maggio

Le previsioni meteo per il 25 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 25 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile e soleggiato con clima caldo soprattutto lungo la costa e nelle zone turistiche. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata con soltanto qualche passaggio di nubi alte nel pomeriggio senza effetti sul tempo. Le condizioni saranno favorevoli per chi si sposterà verso le spiagge della Gallura e della Costa Smeralda, dove il flusso turistico continua ad aumentare in vista dell’estate.

Temperature e venti

Le temperature saranno in aumento con valori tipicamente estivi nelle ore centrali con minime tra 19 e 21 gradi e massime fino a 28-29 gradi nelle zone interne. I venti soffieranno deboli con mare generalmente poco mosso e condizioni ideali per attività all’aperto, escursioni e giornate in spiaggia. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi stabile e pienamente favorevole per il turismo balneare.

La temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 20 gradi, ancora leggermente fresca ma sempre più adatta ai bagni soprattutto nelle spiagge riparate dal vento e nelle ore più calde della giornata. Chi ha la possibilità, può farsi il bagno.

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