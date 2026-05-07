La nuova assoluzione per Mario Olianas ad Arzachena.

È stato nuovamente assolto un 44enne di Arzachena, già arrestato e rimesso in libertà in più occasioni, al centro di un procedimento relativo alla coltivazione di cannabis che è stata accertata per uso terapeutico personale.

Mario Olianas era stato trovato in possesso di 33 piante e di circa 7 chili di marijuana e successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nel mese di ottobre, per quell’episodio, era stato arrestato e portato davanti al giudice per la convalida dell’arresto e per la valutazione della richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare dei domiciliari. La richiesta era stata però respinta dal gip, la dottoressa Pinna, che aveva disposto la sua immediata rimessione in libertà.

A gennaio il pubblico ministero aveva chiesto di procedere a giudizio immediato. In tale occasione Olianas e il suo difensore, Maria Assunta Argiolas, hanno scelto di definire il procedimento penale con giudizio abbreviato condizionato alla produzione della documentazione sanitaria, prescrizioni farmaceutiche e la produzione di tutte le sentenze di assoluzione per i procedimenti che lo hanno interessato negli ultimi anni. Oggi Olianas si è sottoposto ad esame, e all’esito della discussione davanti al giudice Federica Maria Distefano è stato assolto.

Nel corso dei procedimenti Olianas ha sempre sostenuto di non svolgere attività di spaccio e ha dichiarato di utilizzare la marijuana per finalità terapeutiche. Ha riferito di farne uso per alleviare il dolore provocato da una malattia genetica rara e di seguire percorsi specifici per la gestione della terapia. La sua posizione era già stata esaminata in precedenza in altri procedimenti giudiziari. Una prima assoluzione risale a giugno 2019, seguita da ulteriori decisioni favorevoli nel dicembre dello stesso anno e nel gennaio 2022, oltre a un’altra assoluzione nel 2023.

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