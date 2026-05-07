Chiuso per 15 giorni il night club Marilyn di Olbia

Come era lecito immaginare è arrivata la chiusura anche per il night Marilyn, teatro di un tentato omicidio a Olbia. Lo stesso era capitato per un altro night, anche lì c’era stato un tentato omicidio e il questore di Sassari aveva disposto la chiusura a tempo. Il 14 aprile al Marilyn un uomo è stato picchiato, colpito con uno sgabello, accoltellato e abbandonato sul marciapiede. Erano in tre e uno di loro, 43enne egiziano, si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio perché lui avrebbe accoltellato la vittima.

Ora i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza firmato dal questore di Sassari nei confronti del night club di viale Aldo Moro. “Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno evidenziato anche come il locale fosse abitualmente frequentato da persone con precedenti di polizia, circostanza ritenuta rilevante sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Partendo da questi elementi è arrivata la richiesta di un provvedimento nei confronti del locale e il questore ha disposto la chiusura al pubblico per 15 giorni.

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