I nostri cari che ci hanno lasciato.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari a Olbia Suor Caterina Marsigli. I funerali avranno luogo giovedì 11 febbraio alle ore 10 e 30 nella cappella dell’Istituto San Vincenzo a Olbia.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 81 anni Pierino Meloni. I funerali avranno luogo giovedì 11 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Battista in Cannigione, partendo dalla casa dell’estinto in via Amalfi.

