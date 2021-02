Si cercano muratori a Olbia.

Si cercano a Olbia una squadra di muratori per lavoro a tempo indeterminato. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito Borsa Lavoro Sardegna, con il codice 1500021211000000000174160. L’annuncio sarà attivo nel sito fino al 10 aprile 2020.

L’offerta di lavoro è rivolta a 10 muratori edili in muratura per lavori di manutenzione con esperienza nel settore. Le risorse mostrano capacità di manovrare i macchinari edili; conoscenza delle tecniche costruttive; capacità di lettura del disegno tecnico edile; capacità di verificare la conformità del lavoro svolto.

E’ necessario aver maturato almeno due anni di esperienza specifica come operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili. La professione riguarda la costruzione di strutture edili in muratura, essere in grado di interpretare e tradurre operativamente i disegni e le indicazioni del progettista; scegliere e predisporre gli impasti/malte adatti al tipo di opera da edificare; sagomare e posare i vari materiali utilizzati. Gli operai specializzati lavoreranno con orario full-time.

