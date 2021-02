Di 81 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 81 anni Pierino Meloni. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Antonia Filigheddu, i figli Pasquale e Alessandro, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 11 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Battista in Cannigione, partendo dalla casa dell’estinto in via Amalfi.

In ottemperanza al Dpcm sono vietati assembramenti e condoglianze.

Cannigione, 10 febbraio 2021

