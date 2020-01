Stop agli evasori Imu e Tari a Olbia.

Più soldi in busta paga ai dipendenti del Comune contro gli evasori. L’amministrazione di Olbia ha messo in campo una vera task force contro gli evasori di Imu e Tari. E per arrivare all’obiettivo è stato previsto un incentivo ai dipendenti del Comune che si occupano di stanare gli evasori delle tasse Imu e Tari.

L’evasione in città è alta e la conseguenza più immediata sono i mancati introiti per le casse pubbliche. Forte è anche il problema dei residenti abusivi in città.

Il fondo creato dal Comune contiene le risorse per gli uffici e per gli incentivi destinati al dipendente, che non deve superare l’importo del 15% dello stipendio con tutte le tredici mensilità.

