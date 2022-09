Grande dolore a Olbia per la scomparsa di Elide Bonannini

Addio ad Elide Bonannini.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, a 73 anni, di Elide Bonannini. Olbiese doc, nata e cresciuta in pieno centro storico, Elide, era molto conosciuta in città, poiché, con il marito gestiva una storica vetreria, ma soprattutto per le sue qualità umane.

“Era una donna molto amichevole e simpatica – la ricorda commossa una delle sue migliori amiche -. Una moglie, mamma e nonna esemplare, senza perdere di vista i legami di amicizia, che ha mantenuto saldi fin dalla sua gioventù. Che dire di lei, era una donna molto generosa ed era un vero piacere stare con lei, perché aveva sempre la battuta pronta e ci raccontava i suoi aneddoti della sua giovinezza in sardo. Una persona eccezionale”.