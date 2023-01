L’addio di Olbia a Paola Cittadini, fervente cattolica e madre amorevole

Paola Cittadini era conosciutissima e benvoluta a Olbia.

Aveva 84 anni Paola Cittadini, mancata ieri a Olbia. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la città, dove era molto conosciuta e benvoluta per il suo impegno nella comunità cattolica cittadina.

Era infatti una fervente credente, innamorata della propria famiglia e mamma esemplare sempre disponibile ad aiutare il prossimo con la gentilezza che la caratterizzava.

La rete è stata invasa dai messaggi di cordoglio per i familiari e dai pensieri in ricordo di Paola: “Era benvoluta da tutti” afferma Giovanni Dettori, “Fa un buon viaggio, cara signora Paola, il Signore ti accoglierà a braccia aperte”, scrive Giovanni, “Un tesoro di donna“, scrive Caterina “Mai dimenticherò il bene che lei a fatto per noi. Si dice addio ma il nostro e solo un arrivederci”, afferma Maria.

Commosso e toccante il ricordo della giornalista, poetessa e scrittrice di Olbia Marella Giovannelli: “In memoria di Paola Cittadini pubblico queste due foto del 2009 che a lei piacevano tanto. Quel pomeriggio, nel Golfo di Olbia, si svolgeva la Processione in onore di San Giovanni e della Madonna del Mare. La fede di Paola era profonda e intensa, gioiosa la sua devozione, viscerale l’amore per la sua famiglia e per la sua città. Era generosa, sensibile e attenta ai bisogni degli altri; dalle nostre chiacchierate ho sempre imparato qualcosa perché Paola era una fonte continua di racconti, aneddoti e tradizioni locali, una protagonista della comunità olbiese e una conoscitrice di ogni angolo del centro storico. I nostri incontri resteranno nel mio cuore e nel mio abbraccio stringo tutti i familiari. Un pensiero particolare, pieno d’affetto, lo rivolgo alla figlia Clara”.

Paola cittadini, fotografie di Marella Giovannelli

Paola Cittadini lascia il marito Danilo Poggi, la sorella Edoarda, le figlie Lucia, Marcella e Clara e i nipotini Elio, Costanza e Tommaso.

I funerali si svolgeranno questa mattina a Olbia a partire dalle ore 10 presso la chiesa di San Paolo Apostolo.

