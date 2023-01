Diversi avvistamenti di delfini in questi giorni tra Porto Rotondo e Cugnana e anche a La Maddalena.

I delfini popolano le acque della Gallura anche in inverno. Nonostante siano cetacei abituati a seguire le correnti più calde del Mediterraneo per evitare le rigide temperature invernali, non mancano gli avvistamenti invernali in acque sarde, in particolare nel nord-est della Sardegna, dove sembrano non aver mai abbandonato il territorio.

La settimana scorsa sono stati Virginia Murgia e il suo compagno Maurizio, residenti a Cugnana, ad aver avvistato una mamma delfino col suo piccolo nelle acque tra Cugnana e Porto Rotondo. Il video dell’avvistamento, ripreso col drone, mostra la mamma e il piccolo giocare nei bassi fondali del golfo di Cugnana, di mattina presto. “Lavorando e vivendo a contatto con la natura, e in particolare col mare, ci capita spesso di incontrare delfini”, affermano i due, che gestiscono la Dream Rental Boat, noleggio di gommoni e imbarcazioni a Porto Rotondo. “Abbiamo notato che questa mamma delfino porta qui i suoi piccoli da almeno 4 anni, è facile avvistarli. Probabilmente sono attirati dalla pescosità di questo tratto di costa, e dalla temperatura dell’acqua più mite che altrove, essendo un golfo riparato”. Il precedente avvistamento di delfini da parte della coppia è di ottobre, ripreso anche questo in un breve incredibile video dalla moto d’acqua: “E’ importante, quando si incontrano, rispettarli, andare piano, non dargli da mangiare e in generale non addomesticarli, affinché non si trovino male quando sono lontani dall’essere umano”.

I delfini nel golfo di Cugnana

I delfini a Porto Rotondo

Dopo il video dei delfini a La Maddalena della settimana scorsa, i simpatici cetacei sono tornati nelle acque dell’Arcipelago. Le riprese sono sempre dell’attivista di Plastic Free Gianpiero Carcangiu, che ieri, durante una delle sue passeggiate immerso nella natura dell’Arcipelago non manca mai di documentare gli spettacoli naturali in cui regolarmente si imbatte.

I delfini a La Maddalena

Per studiare le abitudini, in particolare quelle migratorie dei cetacei nel Mediterraneo, l’istituto di ricerca Tethys, in collaborazione con la Guardia Costiera e del FAI – Fondo Ambiente Italiano, ha lanciato la campagna “Cetacei, FAI attenzione!”. In particolare l’obiettivo della campagna consiste nell’ottenere segnalazioni sugli avvistamenti di cetacei nel Mediterraneo, inoltrando informazioni, foto o un video per comprovare la specie, data, ora e posizione, attraverso il sito www.cetaceifaiattenzione.it

