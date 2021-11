Addio a Salvatore Mamia.

Grazie alla sua simpatia e ai suoi modi riusciva sempre a far passare l’ansia durante le interrogazioni di geografia. Chi ha conosciuto il professore Salvatore Mamia, scomparso, oggi a 72 anni, dopo una lunga malattia, si ricorda certamente questi momenti.

Per anni ha insegnato all’alberghiero di Arzachena per poi stabilirsi a Olbia, dopo il matrimonio, dove ha proseguito la sua carriera all’Istituto Dionigi Panedda, e chi ha avuto la fortuna di essere stato un suo alunno si ricorderà certamente le sue lezioni, dove non mancavano mai espressioni e battute in gallurese, poiché originario di Luogosanto e molto legato al suo paese. Stimato anche dai suoi conoscenti e conosciuto come una persona squisita sempre pronta ad aiutare e dire una buona parola a tutti.