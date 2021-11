Il meteo previsto a Olbia e in Gallura.

Il maltempo non molla la presa sulla Sardegna e nei prossimi giorni si prevede un abbassamento delle temperature. Per domani in Gallura si prevedono rovesci isolati di minore intensità con cumulati che resteranno deboli e forti venti da ovest sulle coste in serata. Resta comunque alta l’attenzione dopo le piogge di ieri, che hanno causato alcuni allagamenti a Olbia nella zona di Corso Umberto,

Pioggia più consistente invece nelle altre zone dell’Isola, dove la protezione civile ha emanato un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 21 e 59 di domani sul Logudoro, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso la protezione civile della Sardegna ha emanato un’allerta. Sull’area dell’Iglesiente l’allerta è limitata al solo rischio idrogeologico.



La protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.