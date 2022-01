Addio al noto ristoratore Adriano Ferrai.

L’amore per il mondo della cucina lo aveva portato ad aprire a Olbia una delle più note e amate pizzerie. Per questo, Adriano Ferrai, scomparso recentemente a soli 58 anni, a causa di un brutto male, era molto conosciuto in città. Il locale Da Adriano era nato in via Roma nel 1995, come pizzeria d’asporto.

Negli anni il locale più storico, situato in via Roma 156, è diventato sempre più frequentato, tanto che la pizza si è potuta consumare anche direttamente sul posto. Adriano aveva deciso di aprire a Olbia un altro punto vendita da asporto, in viale Aldo Moro, dando in gestione le attività ai suoi figli, Luke e Adamo, che dal padre hanno preso la sua maestria nella preparazione della pizza.

Non solo molto apprezzato come pizzaiolo, ma a Olbia e a Budoni, il suo luogo di residenza, era molto stimato perché era sempre pronto ad aiutare il prossimo. Da tre anni, infatti, era impegnato come volontario nella Compagnia Barracellare di Budoni, dove aveva dedicato anima e corpo. “Una grande perdita”, così lo salutano i barracelli ricordando le sue qualità umane. Adriano, infatti, aveva ottenuto tre specializzazioni per fare parte della Compagnia, due per anticendio e una per il soccorso con il defibrillatore. Oggi per Olbia e Budoni è, infatti, una giornata molto triste, dove le due cittadine si stringono nel dolore per la perdita di Adriano, che se ne è andato via in punta di piedi troppo giovane.