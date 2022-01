I licenziamenti collettivi dei lavoratori di Air Italy.

Brindisi di Capodanno amaro per i lavoratori di Air Italy. Nessuna proroga della cassa integrazione da parte dell’azienda e piovono le lettere di licenziamento collettivo ai dipendenti. Le comunicazioni sono state già state tutte recapitate, a sole 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, dove i liquidatori hanno informato che la procedura ha effetto immediato, con il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La lettera di licenziamento, datata al 2 gennaio, sottolinea, inoltre, che è terminata la procedura di licenziamento collettivo, cominciata il 23 settembre 2021. Sgomento dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali, che, venerdì scorso, alla vigilia di Capodanno, hanno manifestato a Olbia contro la decisione della ex compagnia. Inutili anche i tavoli aperti prima di Natale. “Siamo fortemente indignati per questa situazione – afferma il segretario della Uiltrasporti Sardegna William Zonca dopo l’invio delle prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti di Air Italy -. Il percorso dei lavoratori di Air Italy non meritava un finale del genere. Riteniamo che concludere con 1322 licenziamenti sia un epilogo infelice non soltanto per i lavoratori e le loro famiglie ma per tutto il mondo del lavoro perché avrà una ricaduta occupazionale incredibile in un settore dove le professionalità sono di altissimo livello. Per questo chiediamo un intervento immediato del Governo che chiarisca quali siano le prospettive per queste professionalità. La grande colpa di questa situazione è da imputare all’azienda e ai soci. Hanno interessi in altre realtà lavorative e imprenditoriali in Italia e in Sardegna e non possono liquidare così un’azienda. D’altra parte, anche l’impegno delle istituzioni è stato purtroppo tardivo: ci aspettiamo un’immediata azione governativa che metta in campo un sistema di tutela di queste professionalità e permetta ai dipendenti di essere reinseriti nel mondo del lavoro in un settore che speriamo veda una ripresa prima possibile”.

I politici locali denunciano il mancato intervento del Governo italiano nel sostegno dei lavoratori sardi e non della ex Meridiana. “Sono arrivate oggi le 1.322 lettere di licenziamento ai lavoratori Air Italy – dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia che più volte ha portato in parlamento la questione -, nell’indifferenza del Governo e della maggioranza Draghi, ma anche del Governo Conte che non rispose mai al nostro appello, formulato tramite un’interrogazione per aprire un tavolo di crisi del settore Aereo, da Alitalia ad Air Italy. Facile fare comunicati stampa di sostegno ai lavoratori per prendere tempo. Noi la soluzione l’abbiamo proposta ma siamo stati ignorati. Da Meridiana ad Air Italy, il fallimento di quella che era la seconda potenza aerea italiana richiama chiare responsabilità politiche e guarda caso chi ha gestito i passaggi di proprietà e gestione e non ha fatto alcun controllo siede anche in questo Governo e in Parlamento. Sarà un caso che non si è voluto intervenire?”.

“Abbiamo appena avuto il tempo di augurare un anno di speranza e lavoro a tutti i sardi – ha detto l’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, dopo aver appreso dell’arrivo delle prime lettere di licenziamento collettivo -, che la proprietà di Air Italy ha mandato le lettere di licenziamento ai dipendenti. Un’ipotesi che abbiamo cercato di scongiurare fino all’ultimo, usando il dialogo, cercando di attivare ogni strumento utile perché la cassa integrazione potesse essere prorogata e avanzando alla proprietà proposte concrete. Oggi alla preoccupazione per i lavoratori si aggiunge tanta amarezza perché quelle lettere datate 2 gennaio 2022 rappresentano uno schiaffo istituzionale al Governo, alle regioni Sardegna e Lombardia ma soprattutto ai 1.322 famiglie”.