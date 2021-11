Nuovi allagamenti a Olbia.

Continua a piovere a Olbia e il centro storico si allaga. Da quasi un’ora il maltempo ha ripreso a battersi sulla città provocando nuovi disagi.

Nel corso Umberto si sono verificati degli allagamenti e l’ingresso della via, dal semaforo al municipio, si è trasformata in un mare. Episodio accaduto anche durante le scorse piogge, a metà settembre, quando alcuni tombini che confinano con un bar si sono intasati e scoppiati. Nuovi allagamenti sono stati segnalati anche in altre zone della città, come in piazza Sangallo e a Pittulongu.