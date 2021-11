Al via i lavori in viale Principe Umberto a Olbia.

A Olbia in partenza i lavori di asfaltatura su viale Principe Umberto. Da lunedì 15 novembre, per un mese, è stata disposta chiusura temporanea della strada.

Nello specifico si provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale in materiale fonoassorbente. I vantaggi rispetto all’utilizzo di questo materiale sono diversi: l’asfalto fonoassorbente elimina l’effetto aquaplaning, aumenta l’aderenza del pneumatico sul manto stradale e migliora anche la visibilità notturna. La caratteristica positiva più importante di questo asfalto è comunque la riduzione delle emissioni sonore e del diffondersi delle vibrazioni.

I lavori rientrano nel progetto Decibel, di bonifica acustica dei centri portuali urbani e insulari, per rispondere alla sfida di migliorare la connessione dei territori e la sostenibilità delle attività portuali, delle risorse naturali e culturali. Il progetto mira inoltre a migliorare la sostenibilità dei porti commerciali e delle piattaforme logistiche ed a ridurre l’inquinamento acustico. Tra gli obiettivi del progetto, gli studi e la diagnostica delle emissioni acustiche nei porti della zona di cooperazione con la definizione di una strategia e di un piano d’azione comune per la riduzione dell’inquinamento acustico.

“Olbia ha scelto come progetto pilota il rifacimento della pavimentazione stradale di viale Principe Umberto in materiale fonoassorbente al fine di ridurre le emissioni sonore nel centro cittadino ed in continuità con quanto avverrà in via Genova, nell’ultimo lotto del Lungomare. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – I basoli rimossi verranno conservati ed utilizzati per la realizzazione di altre aree urbane non appena si presenterà la necessità”.