Il nuovo Consiglio comunale di Olbia.

Si costituisce il nuovo Consiglio comunale di Olbia. Dopo il primo step del 28 ottobre scorso, si passa alla costituzione dei gruppi e delle commissioni consiliari. Molte anche le sorprese, come il consigliere Augusto Navone, ex candidato sindaco, che resta ed entra a far parte del gruppo misto.

I gruppi consiliari a Olbia.

Formati i gruppi del nuovo Consiglio comunale di Olbia e ci sono anche delle sorprese. L’ex candidato sindaco Augusto Navone farà parte del gruppo misto, in quanto non ha manifestato l’adesione ai gruppi costituiti. A fare parte del gruppo misto saranno anche il capogruppo Maria Teresa Piccinnu, Gaspare Piccinnu e Stefano Spada. I gruppi consiliari sono costituiti dalle liste Olbia Democratica, Liberi Insieme, della Grande Coalizione, ovvero della minoranza, mentre della maggioranza sono Riformatori – Partito Sardo d’Azione – Lega Sardegna, Forza Italia, Lista Nizzi.

Della maggioranza del Consiglio comunale sono i seguenti gruppi: quello dei Riformatori -Psd’Az- Lega Sardegna con il capogruppo Monica Fois, il vice Alberto Zedde e Marzio Altana. Della Lista Nizzi, il capogruppo sarà Ivana Bolacchi, mentre il vice è Libero Sanciu, Paolo Oliva e Nicola Serreri. Di Forza Italia il capogruppo è Maria Antonietta Cossu, seguita dal vice Salvatore Sini, il sindaco Settimo Nizzi, Pasquale Ambrosio, Angelo Cocciu, Pietro Carzedda, Ezio Mauro Setzi, Michele Fiori, Cristina Mela, Valerio Spano e Silvana Manchia.

I gruppi dell’opposizione, ovvero della Grande Coalizione Civica sono Olbia Democratica con Ivana Russu come capogruppo, dal vice Antonio Loriga, Maddalena Corda e Gianluca Corda, Liberi Insieme con il capogruppo Davide Bacciu, il vice Paola Tournier ed Eugenio Carbini.

Le commissioni consiliari.

Procedono i lavori del Consiglio comunale, con la costituzione delle commissioni. Saranno in tutto 7; la prima è la Urbanistica, che si occuperà in particolare anche di pianificazione e gestione del territorio, politiche abitative, edilizia privata e pubblica, portualità, piani di risanamento e abusi. La seconda è Lavori Pubblici, le cui materie saranno anche quella della viabilità manutenzione, viabilità, trasporti pubblici. A seguire c’è Servizi Sociali, con competenze anche per servizi per infanzia e anziani, ma anche degli animali. Mentre Ambiente e Protezione Civile si occuperà del servizio idrico integrato, raccolte e smaltimento rifiuti e ambiente. Spazio anche al turismo con la sua commissione dedicata, ovvero la quinta, denominata Turismo e Attività Produttive, mentre la sesta commissione è quella di Cultura, Sport e Spettacolo e ci sarà anche quella dedicata al Bilancio e Programmazione.