Allarme in un’abitazione di Olbia.

Un principio di incendio si è sviluppato questa sera, ad Olbia, in un’abitazione di via Mario Degortes. Le fiamme sarebbero partite da una canna fumaria e non è chiaro cosa abbia potuto scatenare l’evento.

Sul posto, poco prima delle 19, sono arrivati i vigili del fuoco. Al momento non si registrano intossicati e non si è resa necessaria l’evacuazione della struttura.

