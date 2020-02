L’udienza dal Papa Francesco.

Il dramma dei dipendenti di Air Italy arriva fino a Papa Francesco, che ha deciso di accogliere una rappresentanza mercoledì 26 nella sua consueta udienza in Vaticano. Dopo la sensibilità dimostrata dal vescovo, monsignor Sebastiano Sanguinetti, anche il Pontefice vuole testimoniare la sua vicinanza agli ex dipendenti della compagnia aerea in liquidazione.

La delegazione partirà da Olbia il giorno prima in nave e alle 9 sarà accolta a San Pietro, dove le sarà riservato uno spazio apposito. Non è escluso che anche lo stesso vescovo Sanguinetti decida di viaggiare con i lavoratori e presenziare all’udienza.

