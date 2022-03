Addio a Tony Cozzolino.

Sarà decisa l’autopsia per Antonio Cozzolino, l’uomo morto in seguito all’aggressione da parte del vicino di casa Davide Iannelli, la mattina dell’11 marzo, dato alle fiamme mentre usciva dalla sua casa ad Olbia, nel quartiere San Nicola.

Una città ancora sconvolta per la sua tragica fine. Era sempre in sella alla sua moto e come queste amava altrettanto le auto sportive. Tony, l’operaio che viveva nelle case popolari di San Nicola, se ne è andato troppo presto, a soli 49 anni, in modo ingiusto.

Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo pieno di vita e nonostante il suo temperamento irruento, era molto cordiale e aveva tante conoscenze che lo ricordano positivamente. Loro infatti lo descrivono come l’amico che era sempre presente per fare quattro chiacchiere con tutti.

Tony amava tantissimo anche il mare, dove assieme a suo figlio organizzavano i loro pomeriggi estivi con pinne e maschera per nuotare insieme. Sarà difficile spiegare a un bambino di pochi anni che quel papà grosso e forte non c’è più, perché non è riuscito a sopravvivere dalla furia omicida del suo vicino di casa, Davide Iannelli, che ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario.