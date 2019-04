L’incidente in viale Giovanni XXIII a Tempio.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Tempio Pausania, nei pressi dell’asilo nido comunale in viale Giovanni XXIII. Lo scontro è avvenuto tra un’utilitaria, guidata da una donna che si dirigeva verso i nuovi parcheggi che servono anche il nido comunale, e un’Ape 50 che nel sinistro si è pericolosamente ribaltata.

Nessuna conseguenza fisica per la donna, a parte un forte e comprensibile spavento. Per l’uomo alla guida dell’Ape, invece, è intervenuta la Protezione civile Alta Gallura che ha provveduto al trasporto verso l’ospedale Paolo Dettori di Tempio per accertamenti e alcune medicazioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e, in seguito, i carabinieri. I primi hanno provveduto ad eseguire i consueti rilievi e scattare diverse fotografie, oltre sentire i diretti interessati nello scontro ed eventuali testimoni.

La dinamica dello scontro tra l’utilitaria e l’Ape non è però del tutto chiara e al momento è ancora in fase di definizione. Spetterà ora ai verbali della polizia locale e all’attività dei periti delle rispettive assicurazioni accertare l’esatta dinamica del sinistro.

