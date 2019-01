Un agriturismo di Arzachena a Linea Verde.

Linea Verde ha scelto la Gallura. Arzachena diventa il set del programma televisivo, da sempre in giro per far conoscere le tradizioni culinarie del Paese.

La città sarà sotto i riflettori di uno dei programmi più visti della Rai, un viaggio alla scoperta delle tradizioni della Gallura.

Le riprese, per la puntata che andrà in onda il 24 febbraio, sono cominciate ieri al resort Tenuta Pilastru, dove si preparano piatti tipici della tradizione della Gallura. Non è ancora nota la scaletta della puntata, ma è sicuro che si parlerà delle tradizioni enogastronomiche di Arzachena e del territorio.

