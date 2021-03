In vendita l’ex Gattopardo.

All’asta una parte del locale che ospitò il noto ristorante-pizzeria di Olbia “Il Gattopardo” in via Regina Elena. Il locale è comparso sul sito Ivg Tempio Pausania a un prezzo di 610mila e 500 euro.

L’immobile ha una superficie complessiva di 415 metri quadrati in via Regina Elena, con un cortile. Il locale è suggestivo, nella sala e fuori ci sono pareti anche in pietra e i bagni sono rivestiti con maioliche di colore bianco e blu tipiche della Costa Smeralda. Lo stato di conservazione del locale risulta in buone condizioni mentre si denota una eccellente riqualificazione dei locali adibiti alla consumazione dei pasti. Si denota un buon progetto di restauro con pietre originali lasciate a vista ed arredamento tipico della Gallura.

Poche sono le cose fuori posto nell’ex Gattopardo di Olbia, un locale aperto negli anni ’70 a Olbia nell’immobile adiacente. Oltre alle ottime pizze, l’ex Gattopardo sfornava piatti tipici sardi e organizzava banchetti per eventi e cerimonie. Tipico era il menù di mare e mediterraneo.

Il locale oggi in vendita è la parte dell’ampliamento che la pizzeria aveva effettuato nei primi anni 2000. Il Gattopardo era una pizzeria molto amata a Olbia, che chiuse in città nel 2014, dopo che il Tribunale di Tempio emesse un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario dell’immobile per un debito. La notifica dell’atto di pignoramento immobiliare avvenne nel 2014. Da allora in via Regina Elena sparì una delle pizzerie più conosciute in città. Ora il locale all’asta potrebbe ospitare una nuova pizzeria.



