La campagna Adotta un uovo Ail a La Maddalena.

L’Asd Sportisola supporta ogni anno la Onlus Ail -Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e Mieloma– sezione di Sassari che anche quest’anno ritorna con le uova di Pasqua solidali.

Gli importi ricavati dalla vendita delle uova di cioccolato nel periodo pasquale e delle Stelle di Natale, sono utilizzati interamente dai volontari di Ail Sassari per gestire gli appartamenti di Casa Ail, destinati ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie e per proseguire l’assistenza domiciliare ed il supporto ai malati, intensificato in questo periodo segnato dalla pandemia.

L’evento, patrocinato dal Comune di La Maddalena, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, regionali e comunali anticovid, e su direttiva della Onlus Nazionale, si svolgerà solo attraverso le prenotazioni, la vendita e la consegna che avverranno esclusivamente a domicilio.

Le prenotazioni potranno essere effettuate via whatsapp al 3477284654 o mail sportisolamaddalena@gmail.com o attraverso le pagine social di Sportisola o sul sito www.sportisola.it. Le uova prodotte e realizzate in Sardegna dalla ditta Peano di Ozieri, ai gusti cioccolato al latte o fondente (entrambe adatte ai celiaci) hanno un costo di 10 € cadauna, il pagamento è alla consegna e viene rilasciata regolare ricevuta. La consegna avverrà a domicilio da parte degli incaricati della ASD Sportisola.

