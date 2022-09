Bambola gonfiabile per le strade di Olbia, ironia social sull’abbandono

La bambola è stata trovata in una via di Olbia.

Sedotta e abbandonata in una via di Olbia. Non si sa se per scherzo o perché, come si sa, in città non manca mai l’abbandono creativo di rifiuti, una bambola gonfiabile è finita in mezzo alla strada in via Confalonieri.

A segnalarla Tango, il quale ha pubblicato la foto che ha scatenato in poco tempo l’ironia dei social. “Chi la vuole la può prendere”, scrive il noto olbiese. L’infermiera sexy gonfiabile è stata poi “adottata” da una residente che l’ha tolta dalla strada e rivestita.