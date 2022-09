Il nuovo progetto dell’associazione di Olbia.

E’ partito oggi il progetto “Coro e Sambene” dell’Avis Olbia, in collaborazione con il Mater, che si prefigge l‘obiettivo di offrire un’esame ecocardiografico gratuito.

Il progetto, che come fine ha quello di spingere le donazioni di sangue, a causa della grave carenza nel territorio di Olbia, è già partito bene, con i primi donatori che sono stati già inseriti fra coloro che potranno fare gli esami gratuiti al Mater Olbia. L’iniziativa, rivolta a chi i residenti nel territorio di Olbia-Tempio, si aggiunge ai tanti impegni che l’associazione ha messo in campo per incrementare il numero dei donatori di sangue. L’ultima è quella che ha visto la partecipazione di tanti volontari per avere in omaggio i biglietti di Elisa, grazie alla collaborazione con l’Arena Olbia e la stessa artista, dopo il successo delle giornate precedenti organizzate con Red Valley.