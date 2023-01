Il Comune di Olbia cerca giovani per un bando di servizio civile: 444 euro al mese

Due i posti nel Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia rende noto che è stato pubblicato dal Dipartimento Politiche Giovanili e servizio civile Universale il bando volontari relativo ai progetti di “Servizio civile digitale 2023”. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on line” (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Cosa prevede il bando per il servizio civile a Olbia.

Il compenso previsto per il servizio civile a Olbia è pari a 444,30 euro mensili e prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023.

”I posti disponibili all’interno del Comune di Olbia sono due – così commenta l’assessora Sabrina Serra -. Invitiamo tutti gli interessati a presentare la domanda entro i termini previsti, trattandosi di un servizio che riguarda progetti finalizzati all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio”.

