Il nuovo amore di Melissa Satta è il tennista Berrettini? Baci in un locale

Nuovo gossip per Melissa Satta.

Colpo di scena per Melissa Satta. L’ex Velina sarda non sta uscendo con il presidente dell’Inter Steven Zhang ma con il bellissimo Matteo Berrettini. A lanciare questo nuovo gossip è l’opinionista Deianira Marzano, che si occupa dei pettegolezzi dei vip.

Il giornale online Dagospia aveva lanciato un’indiscrezione sulla Satta, che però è stata smentita dalle storie pubblicate dalla Marzano. Nelle sue storie, postate suo social, si vede l’ex Velina di Striscia la Notizia in atteggiamenti intimi con il tennista in un locale a Milano. A dare ragione all’esperta di gossip è uno dei suoi follower che conferma che i due si stavano baciando. Ma ancora la showgirl non ha confermato né smentito la nuova relazione.

