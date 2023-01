Problemi con l’acqua a Olbia, a Isticadeddu è vietato anche usarla per lavarsi i denti

Problemi con l’acqua a Olbia nel quartiere Isaticadeddu

Doppia ordinanza del Comune di Olbia per problemi con l’acqua in due diverse zone: da una parte si vieta vietato il consumo a Isticadeddu e dall’altra saltano i divieti imposti d’estate a Mamusi. Nel quartiere che ospita anche le scuole sono stati abbondantemente superati i limiti dei valori di torbidità: il valore rilevato è di 13 Ntu. Nel quartiere di Isticadeddu non si può usare l’acqua neanche per preparare il caffè o lavarsi i denti. “Non è idonea per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta) e lavaggio alimenti – si legge nell’ordinanza 1 del 20 gennaio 2023 -. Per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale”.

Si verifica invece la situazione opposta nella frazione di Mamusi: l’acqua torna potabile. Il 29 agosto 2022 il sindaco Nizzi aveva firmato un’ordinanza che imponeva il divieto di utilizzare l’acqua a causa della presenza di batteri fecali. Il 19 gennaio 2023 l’Asl 2 di Obia ha trasmesso una nuova comunicazione per avvisare il Comune che i valori sono tornati idonei al consumo umano. Per questo è arrivata l’ordinanza numero 2 del 20 gennaio 2023 che can cella i divieti della precedente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui