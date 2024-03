Investe un cane e lo uccide, poi scappa. Orrore ad Arzachena

Cane ucciso abbandonato in strada ad Arzachena.

Orrore ad Arzachena, dove un cane è stato investito e ucciso in strada e poi la persona a bordo di un’auto è scappata via. E’ successo in località Santa Teresina, questo pomeriggio e le immagini sono state diffuse e condivise sui social, alla ricerca del proprietario del povero animale.

Il cane, di sesso femminile, probabilmente era gravida o in allattamento, a causa delle mammelle molto evidenti. Un dettaglio che ha reso la vicenda ancora più triste drammatica e intanto le immagini girano nelle bacheche dei social network, scatenando indignazione per la crudeltà e l’indifferenza di chi ha investito e lasciato morire l’animale.

